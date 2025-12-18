Una famiglia su tre ha un cane o un gatto più pesci che uccelli Aumentano le coppie senza figli con un animale domestico

In Italia, sempre più famiglie condividono la propria vita con un animale domestico, con un aumento significativo di cani e gatti. Le coppie senza figli scelgono sempre più spesso di accogliere un amico a quattro zampe, riflettendo un cambiamento nelle abitudini e nei valori. La presenza di pet si conferma come un elemento centrale nel benessere quotidiano di molti italiani, rendendo il nostro paese sempre più “a misura di animale”.

Roma, 18 dicembre 2025 – L’ Italia è sempre più un Paese per cani e gatti. Secondo l’indagine Istat I Cittadini e il Tempo libero (su dati del 2024) è cresciuta nello Stivale la percentuale di famiglie italiane con almeno un animale domestico. In tutto sono circa 10 milioni, ovvero il 37,7% del totale (nel 2015 erano il 36,2%). Dominano i cani, presenti (almeno uno) nel 22,1% dei nuclei familiari, mentre le famiglie con almeno un gatto sono il 17,4%: il 33,9% possiede almeno uno dei due o entrambi. Una su tre. Più pesci di uccelli. Il numero medio di cani per famiglia, tra quelle che ne possiedono, è pari a 1,3, mentre quello dei gatti è di 1,8. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

