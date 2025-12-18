Una domenica di Natale in piazza con lo spettacolo di Black Smilzo e i burattini di Mattia Zecchi
Vivi la magia del Natale a Comacchio con un ricco calendario di eventi. Domenica 21 dicembre, il centro storico si anima con lo spettacolo di Black Smilzo e i burattini di Mattia Zecchi, portando sorrisi e emozioni a grandi e piccini. Un'occasione speciale per immergersi nell’atmosfera natalizia e condividere momenti di gioia in una cornice unica e suggestiva.
Domenica 21 entra nel vivo il Natale di Comacchio, con il primo degli spettacoli itineranti nel centro storico e un nuovo appuntamento all'Antica Pescheria. Gli eventi sono a ingresso gratuito, adatti a un pubblico dai 3 anni in su, particolarmente indicati per ragazzi e famiglie ma di certo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
