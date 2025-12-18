Una domenica di Natale in piazza con lo spettacolo di Black Smilzo e i burattini di Mattia Zecchi

Vivi la magia del Natale a Comacchio con un ricco calendario di eventi. Domenica 21 dicembre, il centro storico si anima con lo spettacolo di Black Smilzo e i burattini di Mattia Zecchi, portando sorrisi e emozioni a grandi e piccini. Un'occasione speciale per immergersi nell’atmosfera natalizia e condividere momenti di gioia in una cornice unica e suggestiva.

Natale nella Valconca: spettacoli, villaggi e concerti animano i borghi - Da Morciano a Saludecio, una settimana di eventi per famiglie, musica e tradizione ... altarimini.it

“Favola di Natale”, spettacolo di teatro-canzone in piazza Matteotti a Porto San Giorgio, domenica 14 dicembre - Arte, Accademia multidisciplinare delle arti dello spettacolo, porta domenica 14 dicembre sul palco di piazza Matteotti “Favola di Natale 2025”, uno spettacolo di teatro canzone ... corrierenews.it

Mirano apertura del Natale in piazza 30-11-2025

NATALE E SANTO STEFANO AL VILLAGGIO TIROLESE Dieci giorni di apertura per i Mercatini di Natale di Arezzo Visita il Villaggio Tirolese più grande d’Italia fino a domenica 28 dicembre il mercato natalizio con le baite del gusto sono sempre aper - facebook.com facebook

