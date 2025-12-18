Un’aggressione improvvisa all’uscita da scuola, con una coltellata, getta ombre su un episodio dai contorni ancora oscuri. La rapida ricostruzione punta a un’azione punitiva, forse premeditata, scaturita da una lite precedente. La pista dello scambio di persona apre ulteriori interrogativi, alimentando il mistero su un episodio che sta scuotendo la comunità e sollevando molte domande.

© Ilgiorno.it - Una coltellata all’uscita da scuola. La spedizione punitiva dopo la lite e la pista dello scambio di persona

L’ipotesi della prima ora fa pensare a un raid premeditato. A una spedizione punitiva a mano armata per vendicare quanto accaduto il giorno prima. Il ragazzo che si presenta all’uscita da scuola con alcuni amici a dargli manforte e aggredisce il rivale appena lo vede spuntare, durante la prima uscita scaglionata degli studenti dell’istituto tecnico De Nicola di Sesto San Giovanni. E poi c’è la pista alternativa, che introduce un dettaglio tutt’altro che banale nello scenario precedente: chi ha sferrato il fendente contro il diciottenne egiziano A.E. avrebbe sbagliato bersaglio, andando addosso a un adolescente che nulla c’entrava con la zuffa di lunedì. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Coltellate fuori da scuola a Sesto, la pista della lite sul bus e le voci su uno scambio di persona. Grave il 18enne ferito

Leggi anche: Elisabetta Polcino uccisa dal marito dopo una lite nel Beneventano: Salvatore Ocone in fuga, i figli irreperibili. «Non sono entrati a scuola

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sesto San Giovanni ragazzo accoltellato all’uscita da scuola | aggredito da tre coetanei.

Studente accoltellato a Milano, interrogati i cinque aggressori

I.C. Via del Calice di Roma - Via del Calice,Via Amantea, Via A della Seta. . Uscita didattica nel territorio: 1° dei 4 incontri con la sede CARITAS del quartiere. #secondariadiprimogradoviadellaseta - facebook.com facebook