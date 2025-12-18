Una città che cambia | Agrigento al centro della riflessione su spazi pubblici e multiculturalità

Agrigento si trasforma, diventando un crocevia di culture e voci diverse. La città, con il suo patrimonio millenario, accoglie oggi nuove presenze che arricchiscono gli spazi pubblici e il tessuto sociale. Questa mutazione apre riflessioni su identità, convivenza e innovazione, disegnando un futuro in cui tradizione e multiculturalità si incontrano e dialogano.

Cambiano le città quando cambiano le persone che le abitano. Agrigento, oggi, è una città plurale, attraversata da nuove presenze, lingue diverse e abitudini che si intrecciano con una storia antica e stratificata. Una multiculturalità che non è più un fenomeno marginale, ma una componente viva.

