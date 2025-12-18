Una carovana di Babbi Natale in Vespa per vie e piazze di Arezzo

Il Natale si avvicina e ad Arezzo prende vita una magia speciale: una colorata carovana di Babbi Natale in Vespa attraversa le vie e le piazze, portando gioia e spirito natalizio in ogni angolo della città. Un evento che unisce tradizione e originalità, invitando grandi e piccini a vivere un’atmosfera unica e festosa, all’insegna della solidarietà e della spensieratezza natalizia.

Arezzo, 18 dicembre 2025 – Una carovana di Babbi Natale in Vespa per vie e piazze della città di Arezzo. Sabato 20 dicembre torna il tradizionale raduno natalizio del Vespa Club Arezzo che, promosso in sinergia con la Fondazione Arezzo Intour, rinnoverà un momento rivolto ai bambini e alle loro famiglie dove la passione per le due ruote verrà unita allo spirito di solidarietà, condivisione e stupore del periodo natalizio. I partecipanti saranno chiamati a vestirsi da Babbo Natale e ad abbellire i loro mezzi con addobbi e decorazioni a tema per far tappa in varie zone della città per distribuire caramelle e dolciumi estratti dai loro sacchi di juta.

