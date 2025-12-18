Una barca in piazza a Cotignola Installazione di Primola per le feste
A Cotignola, le festività si arricchiscono di un tocco speciale con l’installazione “Esperanza” di Primola, realizzata in collaborazione con il Comune. Questa imponente barca di 15 metri per 5 si staglia nella piazza, portando un’atmosfera unica e coinvolgente alle celebrazioni, simbolo di creatività e tradizione che animano il cuore della cittadina.
Una barca in piazza a Cotignola. A caratterizzare le feste nella cittadina arriva l’ ‘Esperanza’, l’ultima creazione di Primola in collaborazione col Comune: un’installazione con una lunghezza di 15 metri di lunghezza e 5 di larghezza. "La piazza di Cotignola diventa un porto. O per lo meno è lì che riposa una barca che è più grande ancora della piazza!" è la presentazione di chi l’ha concepita e realizzata. Verrà inaugurata domenica 21 dicembre alle 18.30 in piazza Vittorio Emanuele II, dove rimarrà allestita fino al 6 gennaio. L’imbarcazione, costruita dai volontari dell’associazione cotignolese in quello che loro stessi definiscono "il più piccolo cantiere navale della Romagna", sotto la guida dell’artista Oscar Dominguez, è realizzata con circa 250 canne di bambù ed è collegata sia al municipio che alla chiesa con una fune che serve a sostenerla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Si accendono le feste in piazza: inaugurano il villaggio natalizio e la 'Festa del regalo'
Leggi anche: Il memoriale di piazza Fontana, l’installazione “Non dimenticarmi”: “Ricordo delle vittime delle stragi”
Una barca in piazza a Cotignola. Installazione di Primola per le feste; Cotignola: in piazza arriva l’«Esperanza», per il salvataggio di chi coltiva l’utopia del fare.
Una barca in piazza a Cotignola. Installazione di Primola per le feste - A caratterizzare le feste nella cittadina arriva l’ ‘Esperanza’, l’ultima creazione di Primola in collaborazione col Comune: un’installazione con una lunghezza di 15 m ... msn.com
Cotignola: in piazza arriva l’«Esperanza», per il salvataggio di chi coltiva l’utopia del fare - O per lo meno è lì che riposa una barca che è più grande ancora della piazza! ravennawebtv.it
Una barca lunga 15 metri trasforma la piazza in un oceano: a Cotignola l’Esperanza di Primola - È realizzata con circa 250 canne di bambù e collegata sia al municipio che alla chiesa con una fune che serve a sostenerla ... ravennaedintorni.it
APPARTAMENTI E VILLETTE CON AFFITTO A RISCATTO - IMOLA - MEDICINA - CONSELICE BOLOGNA LUGO
Buondi da Piazza San Pietro. Tra poco diretta su Roma Città Meravigliosa Due con Sebastiano Barca Foto by Fortunata Atienza Capala - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.