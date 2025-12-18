A Cotignola, le festività si arricchiscono di un tocco speciale con l’installazione “Esperanza” di Primola, realizzata in collaborazione con il Comune. Questa imponente barca di 15 metri per 5 si staglia nella piazza, portando un’atmosfera unica e coinvolgente alle celebrazioni, simbolo di creatività e tradizione che animano il cuore della cittadina.

© Ilrestodelcarlino.it - Una barca in piazza a Cotignola. Installazione di Primola per le feste

Una barca in piazza a Cotignola. A caratterizzare le feste nella cittadina arriva l’ ‘Esperanza’, l’ultima creazione di Primola in collaborazione col Comune: un’installazione con una lunghezza di 15 metri di lunghezza e 5 di larghezza. "La piazza di Cotignola diventa un porto. O per lo meno è lì che riposa una barca che è più grande ancora della piazza!" è la presentazione di chi l’ha concepita e realizzata. Verrà inaugurata domenica 21 dicembre alle 18.30 in piazza Vittorio Emanuele II, dove rimarrà allestita fino al 6 gennaio. L’imbarcazione, costruita dai volontari dell’associazione cotignolese in quello che loro stessi definiscono "il più piccolo cantiere navale della Romagna", sotto la guida dell’artista Oscar Dominguez, è realizzata con circa 250 canne di bambù ed è collegata sia al municipio che alla chiesa con una fune che serve a sostenerla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

