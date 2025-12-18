Un video per promuovere la Sondrio natalizia

Scopri il fascino del Natale a Sondrio: tra pista di pattinaggio, luci scintillanti e negozi gremiti di atmosfera festiva. La torre ligariana illuminata, le installazioni natalizie e il 2026 come sfondo perfetto per i selfie rendono questa città una meta imperdibile per vivere la magia delle festività. Un luogo dove tradizione e divertimento si incontrano per creare ricordi indimenticabili.

