Un video per promuovere la Sondrio natalizia
Scopri il fascino del Natale a Sondrio: tra pista di pattinaggio, luci scintillanti e negozi gremiti di atmosfera festiva. La torre ligariana illuminata, le installazioni natalizie e il 2026 come sfondo perfetto per i selfie rendono questa città una meta imperdibile per vivere la magia delle festività. Un luogo dove tradizione e divertimento si incontrano per creare ricordi indimenticabili.
Il Natale a Sondrio è la pista di pattinaggio, luogo di ritrovo e di divertimento, è la torre ligariana illuminata, è lo shopping natalizio nei negozi, è l'installazione scintillante con il 2026, meta preferita per i selfie. Una città che dall'alto, con le luminarie accese, rivela tutto il suo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Cena evento nel carcere di Sondrio - video invito
