Un Tamagotchi per le Blackpink nuova collaborazione

Un’affascinante fusione tra il passato e il presente: il Tamagotchi dedicato alle Blackpink, risultato della nuova collaborazione tra iconiche star del K-pop e la nostalgia degli anni Novanta. Un’operazione che mira a coinvolgere fan di tutto il mondo, creando un ponte tra generazioni e passioni, e dando vita a un oggetto iconico rivisitato in chiave moderna.

(Adnkronos) – L'universo del K-pop incontra la nostalgia tecnologica degli anni Novanta in un'operazione commerciale che punta a unire due fanbase globali. Le Blackpink, tra i gruppi femminili più influenti dell'industria musicale odierna, hanno ufficializzato una collaborazione con il marchio Tamagotchi che permetterà ai fan di accudire le versioni digitali delle quattro cantanti.

Unexpected! BLACKPINK’s New Collaboration Is Predicted to Become a Rare Item

YG Plus ha annunciato che le #BLACKPINK e il marchio globale di giocattoli Tamagotchi hanno collaborato per presentare il “BLACKPINK Original Tamagotchi”. Il prodotto sarà in vendita tramite KakaoTalk Gifting a partire dal 23 dicembre. Si tratta di un arti x.com

