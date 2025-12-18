Un successo senza precedenti per la Metrocity ad Artigiano in Fiera

La partecipazione della Città Metropolitana a “Artigiano in Fiera” si è rivelata un trionfo, consolidando il ruolo delle aziende locali nel panorama internazionale. Un bilancio più che positivo, testimonianza di un successo senza precedenti che valorizza l’artigianato e le eccellenze del territorio, rafforzando il rapporto tra imprese e mercato globale.

Bilancio più che positivo per le aziende che hanno accompagnato la Città metropolitana ad "Artigiano in fiera", fra le expo di settore più importanti nella scena internazionale. Il padiglione della Calabria è risultato, di gran lunga, il più visitato di una fiera che ha superato il milione di.

