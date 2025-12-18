Un sole per riscaldarci Il calendario del 2026 in omaggio ai lettori

Un sorriso che illumina il nostro cammino, un dono che dura tutto l’anno. Il calendario 2026 in omaggio ai nostri lettori è molto più di una semplice agenda: è un amico fedele, pronto a ricordarci il valore di ogni istante dedicato agli altri. Mese dopo mese, giorno dopo giorno, ci accompagna nel celebrare il calore e la solidarietà che rendono speciale il nostro tempo.

Un amico che accompagnerà i nostri lettori per tutto l'anno. Mese dopo mese. Giorno dopo giorno. Ricordando a tutti il valore del tempo speso per aiutare gli altri. Per questo la copertina del nuovo calendario de La Nazione, disegnata ancora una volta da Giancarlo Caligaris, raffigura un sole su sfondo azzurro. Già, perché questa è l'essenza del volontariato: una galassia di persone, giovani, anziani, donne e uomini che scelgono di essere luce, di portare calore e abbracciare chi si trova nell'ombra, pronti a donare un sorriso a chi cammina con fatica o si sente perso. Un'iniziativa promossa dal nostro gruppo editoriale attraverso le sue testate – La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno – e dedicata per il quarto anno consecutivo al terzo settore.

