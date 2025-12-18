Un ricovero su 4 per malattie al cuore si potrebbe evitare
Ogni anno, un quarto dei ricoveri per malattie cardiovascolari potrebbe essere evitato grazie a una gestione territoriale più efficiente e a una continuità assistenziale migliorata. Investire in strategie preventive e di follow-up può ridurre significativamente il carico sulle strutture ospedaliere, migliorando la qualità della vita dei pazienti e ottimizzando le risorse sanitarie.
AGI - Un ricovero su quattro per cause cardiovascolari potrebbe essere evitato con una gestione territoriale più efficace e con una maggiore continuità assistenziale dopo la fase acuta. Considerando che i ricoveri ogni anno sono circa 1 milione, si parla di 250mila ricoveri in meno. In questo scenario il Gise, la società scientifica di riferimento per la cardiologia interventistica, mette a disposizione una proposta basata su tre linee di azione. La prima è quella di consolidare e aggiornare le reti tempo-dipendenti per le patologie acute, oggi decisive nel ridurre mortalità e disabilità. La seconda è quella di garantire continuità assistenziale e monitoraggio nei pazienti trattati con procedure interventistiche, integrando telemedicina e follow-up strutturato. 🔗 Leggi su Agi.it
