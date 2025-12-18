un regalo per aiutare i bambini

Scopri come un semplice gesto può fare la differenza: con l’iniziativa “Econatale” di Legambiente, puoi regalare un sorriso ai bambini di Grosseto. Approfitta degli ultimi giorni per aderire e scegliere un dono che unisce genuinità, solidarietà e rispetto per l’ambiente. Un’occasione speciale per fare un regalo che conta, contribuendo a un futuro più sostenibile e solidale.

GROSSETO Ultimi giorni i giorni utili per aderire all’iniziativa “ Econatale ” di Legambiente, un’occasione per fare un regalo che sia contemporaneamente buono, solidale e sostenibile. Fino a domenica è possibile recarsi all’Enaoli di Rispescia, sede dell’associazione, per sostenere il fondamentale progetto Rugiada. La raccolta fondi è destinata ad aiutare i bambini di Chernobyl. Nonostante il tempo trascorso, oltre cinque milioni di persone in Russia, Bielorussia e Ucraina vivono ancora oggi in zone contaminate, consumando cibo radioattivo e acqua inquinata. Questa prolungata esposizione comporta gravi conseguenze per la salute, in particolare un’alta incidenza di patologie tumorali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

