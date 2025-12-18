Un professore 3 streaming e diretta tv | dove vedere la sesta e ultima puntata

Scopri dove seguire in streaming e in diretta tv l’ultima puntata di Un Professore 3, in onda questa sera su Rai 1 alle 21.00. La serie, giunta alla sua conclusione, promette emozioni e colpi di scena. Non perdere l’appuntamento con la sesta e ultima puntata, disponibile anche online per i fan che vogliono vivere l’ultimo episodio in totale comodità.

Un professore 3 va in onda in prima serata su Rai 1 in prima visione questa sera, giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 21.30. La fiction è composta da 12 episodi, divisi in sei prime serate. Gli studenti della 5^ B sono chiamati a sostenere la maturità e ad affrontare le incognite del futuro. Come sempre il prof Balestra (Alessandro Gassmann) cerca di aiutarli con gli insegnamenti dei grandi filosofi del passato. Nella vita privata Dante affronta nuove sfide: la sua ex moglie Floriana ha deciso di dare in affitto la villa, e lui e Simone sono stati costretti a trasferirsi a casa di nonna Virginia. Un professore 3, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni; "Un professore 3" stasera in tv: Anita fa una scoperta sconvolgente che la costringe a una scelta; Un professore 3, la serie Tv cambia giorno e Dante scopre la tragedia di Gabriele; La notte non porta consiglio nella quarta puntata di Un professore 3, stasera in tv. Un professore 3, stasera il finale choc di stagione: il bacio (senza lieto fine) tra Simone e Manuel. Le anticipazioni del 18 dicembre - Questa sera, giovedì 18 dicembre ore 21:30, vanno in onda su Rai 1 le ultime due puntate della terza stagione.

“Un professore 3”, stasera in tv l’ultima campanella: l’esame di maturità, la scelta di Dante e Anita - Studenti e insegnanti di "Un professore 3" ci salutano stasera in tv con l'ultima puntata. msn.com

Un professore 3, stasera su Rai 1 l’ultima puntata: Manuel e Simone di nuovo vicini? Intanto c’è la maturità - È il giorno della Maturità per gli alunni della 5a B e tra crisi di studio e sentimentali qualcuno potrebbe ritrovarsi proprio quando tutt ... movieplayer.it

Un professore 3, stasera in tv la prima puntata le anticipazioni

Un professore domina tra tv e streaming, ma la terza stagione divide: ascolti forti, RaiPlay decisivo e filosofia sempre più marginale. - facebook.com facebook

