Un professore 3 streaming e diretta tv | dove vedere la sesta e ultima puntata

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri dove seguire in streaming e in diretta tv l’ultima puntata di Un Professore 3, in onda questa sera su Rai 1 alle 21.00. La serie, giunta alla sua conclusione, promette emozioni e colpi di scena. Non perdere l’appuntamento con la sesta e ultima puntata, disponibile anche online per i fan che vogliono vivere l’ultimo episodio in totale comodità.

un professore 3 streaming e diretta tv dove vedere la sesta e ultima puntata

© Tpi.it - Un professore 3 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta e ultima puntata

. Un professore 3 va in onda in prima serata su Rai 1 in prima visione questa sera, giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 21.30. La fiction è composta da 12 episodi, divisi in sei prime serate. Gli studenti della 5^ B sono chiamati a sostenere la maturità e ad affrontare le incognite del futuro. Come sempre il prof Balestra (Alessandro Gassmann) cerca di aiutarli con gli insegnamenti dei grandi filosofi del passato. Nella vita privata Dante affronta nuove sfide: la sua ex moglie Floriana ha deciso di dare in affitto la villa, e lui e Simone sono stati costretti a trasferirsi a casa di nonna Virginia. 🔗 Leggi su Tpi.it

Leggi anche: Blanca 3 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata

Leggi anche: Un professore 3 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Un professore 3, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni; “Un professore 3” stasera in tv: Anita fa una scoperta sconvolgente che la costringe a una scelta; Un professore 3, la serie Tv cambia giorno e Dante scopre la tragedia di Gabriele; La notte non porta consiglio nella quarta puntata di Un professore 3, stasera in tv.

professore 3 streaming direttaUn professore 3, stasera il finale choc di stagione: il bacio (senza lieto fine) tra Simone e Manuel. Le anticipazioni del 18 dicembre - Questa sera, giovedì 18 dicembre ore 21:30, vanno in onda su Rai 1 le ultime due puntate della terza stagione. leggo.it

professore 3 streaming diretta“Un professore 3”, stasera in tv l’ultima campanella: l’esame di maturità, la scelta di Dante e Anita - Studenti e insegnanti di "Un professore 3" ci salutano stasera in tv con l'ultima puntata. msn.com

professore 3 streaming direttaUn professore 3, stasera su Rai 1 l’ultima puntata: Manuel e Simone di nuovo vicini? Intanto c’è la maturità - È il giorno della Maturità per gli alunni della 5a B e tra crisi di studio e sentimentali qualcuno potrebbe ritrovarsi proprio quando tutt ... movieplayer.it

Un professore 3, stasera in tv la prima puntata le anticipazioni

Video Un professore 3, stasera in tv la prima puntata le anticipazioni

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.