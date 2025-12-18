Un professore 3 stasera su Rai 1 l’ultima puntata | Manuel e Simone di nuovo vicini? Intanto c’è la maturità
Ultima puntata per la serie di Rai 1 con Alessandro Gassmann. È il giorno della Maturità per gli alunni della 5a B e tra crisi di studio e sentimentali qualcuno potrebbe ritrovarsi proprio quando tutto sembra finito. L'esame di maturità incombe, ma non è l'unica prova che attende i ragazzi del Liceo Leopardi di Roma. Nell'ultima puntata di Un professore 3, in onda questa sera su Rai 1, le tensioni accumulate durante l'anno arrivano al punto di rottura e i rapporti più fragili vengono messi alla prova. C'è chi è costretto a dire la verità (finalmente), chi deve affrontare un passato mai davvero risolto e chi, nel momento più difficile, potrebbe scoprire di non essere così solo come crede. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
