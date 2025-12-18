© Movieplayer.it - Un professore 3, stasera su Rai 1 l’ultima puntata: Manuel e Simone di nuovo vicini? Intanto c’è la maturità

Ultima puntata per la serie di Rai 1 con Alessandro Gassmann. È il giorno della Maturità per gli alunni della 5a B e tra crisi di studio e sentimentali qualcuno potrebbe ritrovarsi proprio quando tutto sembra finito. L'esame di maturità incombe, ma non è l'unica prova che attende i ragazzi del Liceo Leopardi di Roma. Nell'ultima puntata di Un professore 3, in onda questa sera su Rai 1, le tensioni accumulate durante l'anno arrivano al punto di rottura e i rapporti più fragili vengono messi alla prova. C'è chi è costretto a dire la verità (finalmente), chi deve affrontare un passato mai davvero risolto e chi, nel momento più difficile, potrebbe scoprire di non essere così solo come crede. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Leggi anche: Un Professore 3, anticipazioni di stasera su Rai 1: Manuel tornerà? Cresce l’intesa tra Simone e Thomas

Leggi anche: Un professore 3, la quinta puntata stasera su Rai 1: Manuel torna a casa, Dante scopre com'è morto Gabriele

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Un professore 3, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni; Tutte le anticipazioni della penultima puntata di Un professore 3: Dante lascia?; Un professore 3, la quinta puntata stasera su Rai 1: Manuel torna a casa, Dante scopre com'è morto Gabriele; Un professore 3, la serie Tv cambia giorno e Dante scopre la tragedia di Gabriele.

Un professore 3, stasera su Rai 1 l’ultima puntata: Manuel e Simone di nuovo vicini? Intanto c’è la maturità - È il giorno della Maturità per gli alunni della 5a B e tra crisi di studio e sentimentali qualcuno potrebbe ritrovarsi proprio quando tutt ... movieplayer.it