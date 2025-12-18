Un Professore 3 anticipazioni ultima puntata | la maturità le scelte finali e il destino della 5ªB
Nell’ultima puntata di Un Professore, si svelano le emozioni più intense e le decisioni decisive dei protagonisti. La maturità si avvicina, portando con sé sfide e scelte cruciali che definiranno il futuro della 5ªB. Tra tensioni e speranze, il destino degli studenti si intreccia con le vicende di insegnanti e amici, lasciando il pubblico con il fiato sospeso in un finale ricco di colpi di scena.
La terza stagione di Un Professore prosegue nel segno della continuità narrativa, nonostante l’ennesimo cambio di regia. Andrea Rebuzzi prende il posto di Alessandro Casale, che a sua volta era subentrato ad Alessandro D’Alatri, ma l’anima della serie resta intatta. Al centro della storia c’è ancora la sezione B del Liceo Da Vinci, arrivata all’ultimo e decisivo anno: quello dell’Esame di Maturità. I dodici episodi della stagione portano, come da tradizione, il nome di grandi filosofi e pensatori del passato. La messa in onda è prevista in sei prime serate su Rai 1, mentre tutti gli episodi restano disponibili su RaiPlay subito dopo la trasmissione televisiva. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
