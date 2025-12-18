Un Professore 3 anticipazioni ultima puntata | la maturità le scelte finali e il destino della 5ªB

Nell’ultima puntata di Un Professore, si svelano le emozioni più intense e le decisioni decisive dei protagonisti. La maturità si avvicina, portando con sé sfide e scelte cruciali che definiranno il futuro della 5ªB. Tra tensioni e speranze, il destino degli studenti si intreccia con le vicende di insegnanti e amici, lasciando il pubblico con il fiato sospeso in un finale ricco di colpi di scena.

© Tivvusia.com - Un Professore 3, anticipazioni ultima puntata: la maturità, le scelte finali e il destino della 5ªB La terza stagione di Un Professore prosegue nel segno della continuità narrativa, nonostante l'ennesimo cambio di regia. Andrea Rebuzzi prende il posto di Alessandro Casale, che a sua volta era subentrato ad Alessandro D'Alatri, ma l'anima della serie resta intatta. Al centro della storia c'è ancora la sezione B del Liceo Da Vinci, arrivata all'ultimo e decisivo anno: quello dell'Esame di Maturità. I dodici episodi della stagione portano, come da tradizione, il nome di grandi filosofi e pensatori del passato. La messa in onda è prevista in sei prime serate su Rai 1, mentre tutti gli episodi restano disponibili su RaiPlay subito dopo la trasmissione televisiva.

