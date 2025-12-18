Un posto al sole | problemi a palazzo per Gennaro

Gennaro Gennaro si allontana improvvisamente dalla riunione del Cda dopo aver ricevuto una telefonata dal caporale, lasciando tutti sorpresi. La sua fuga repentina desta sospetti tra Marina e Roberto, che si chiedono cosa possa nascondersi dietro a quell’assenza improvvisa. Tra tensioni e interrogativi, il mistero si infittisce, lasciando intuire che qualcosa di importante sta per emergere nel cuore di Palazzo Palladini.

Gennaro lascia di soppiatto la riunione del cda dopo aver ricevuto la telefonata del caporale. La cosa insospettisce e molto Marina e Roberto. Gagliotti si precipita all’incontro col caporale che torna a minacciarlo. Ma non vuole soldi, bensì ritrovare la sensitiva che continua ad apparirgli in sogno e gli sta rovinando la vita. Ma Gennaro con una scusa si allontana, e di nascosto lo mira con la pistola. Mentre poliziotti a sirene spiegate stanno arrivando non si sa chiamati da chi. A palazzo continua ancora l’epopea per la ricerca del portiere, e chissà se finirà prima dell’arrivo dell’anno nuovo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

