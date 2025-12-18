In un periodo di festa, Firenze si trasforma in un palcoscenico di truffe sempre più insidiose. I malintenzionati sfruttano l’atmosfera natalizia e la voglia di regali per avvicinare le vittime, spesso con metodi sorprendenti come i POS pirata. La sicurezza online e offline diventa fondamentale per proteggersi da truffe che aumentano del 200 per cento durante le festività. Resta vigile e informato.

"Sotto il periodo delle feste e dei regali, le truffe online ai danni delle persone a Firenze e in Toscana aumentano del 200 per cento". A lanciare l'allarme è Laura Grandi, presidente di Federconsumatori Toscana. Arrivano le feste e la carta di credito 'scotta'. Sia perché il suo uso aumenta tra. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Un Pos pirata per derubare persone in strada, avvicinandole: a Firenze è il momento d'oro delle truffe.

