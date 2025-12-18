Un ponte tra Burundi e Italia | nasce la Casa della Cultura Diplomatica

Inaugurata a Roma, la Casa della Cultura Diplomatica del Burundi crea un ponte tra Europa e Africa, offrendo uno spazio aperto a tutti per scoprire la ricchezza della cultura, della storia e dei valori burundesi. Un punto di incontro che promuove il dialogo e la conoscenza, andando oltre gli stereotipi e valorizzando le radici profonde di un paese affascinante e ricco di tradizioni.

Un ponte tra Europa e Africa, tra storia, tradizione e diplomazia: è stata inaugurata a Roma la Casa della Cultura Diplomatica del Burundi in Italia, un’istituzione aperta al pubblico che vuole raccontare il Burundi oltre gli stereotipi, valorizzando la sua storia, le tradizioni e i valori della. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Nasce la casa della cultura: "Nel vicolo delle stallette" Leggi anche: Taormina capitale della cultura siciliana: nasce il Forum Sistema Cultura Sicilia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Cos’è CyberBridge, il nuovo ponte digitale tra Italia e Africa - Or Italian Foundation, insieme all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), ha presentato a Roma il progetto “CyberBridge – Strategic Training Programme for Digital Res ... formiche.net

Attenzione! Segnalata una grossa buca sulla SP234 all' altezza del ponte del Lambro nel tratto di competenza di Città Metropolitana di Milano. Sul posto sono presenti gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Si registrano code, prestare la massima att - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.