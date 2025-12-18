Un ponte tra Burundi e Italia | nasce la Casa della Cultura Diplomatica

Inaugurata a Roma, la Casa della Cultura Diplomatica del Burundi crea un ponte tra Europa e Africa, offrendo uno spazio aperto a tutti per scoprire la ricchezza della cultura, della storia e dei valori burundesi. Un punto di incontro che promuove il dialogo e la conoscenza, andando oltre gli stereotipi e valorizzando le radici profonde di un paese affascinante e ricco di tradizioni.

Un ponte tra Europa e Africa, tra storia, tradizione e diplomazia: è stata inaugurata a Roma la Casa della Cultura Diplomatica del Burundi in Italia, un’istituzione aperta al pubblico che vuole raccontare il Burundi oltre gli stereotipi, valorizzando la sua storia, le tradizioni e i valori della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

