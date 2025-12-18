Un ponte per Taiwan ’Mondo senza confini’ il programma tv a Siena

Un viaggio senza confini tra culture e tradizioni, ‘Un ponte per Taiwan’ e ‘Mondo senza confini’ portano in scena le storie di Jennifer Chen e Chuang Chun-Hao. Attraversando il mondo, scoprono come i cittadini taiwanesi all’estero mantengano vive le radici, condividendo esperienze e tradizioni. Un percorso che unisce culture diverse, aprendo finestre su un mondo sempre più interconnesso e ricco di diversità.

'The borderless World', il mondo senza confini: Jennifer Chen e Chuang Chun-Hao viaggiano continuamente, da una parte all'altra del pianeta, per far conoscere al pubblico taiwanese cultura e tradizioni di città lontane e, in particolare, svelare come vivono i cittadini taiwanesi, appunto, che hanno deciso di lasciare il proprio Paese. Jennifer è una giornalista, Chuang un operatore, 'The borderless World' la trasmissione che va in onda, dal 2008, su Set, una sorta di 'Rai' orientale. Sono arrivati in Italia qualche giorno fa: nel loro pellegrinaggio lungo lo Stivale hanno scelto la città del Palio come tappa.

