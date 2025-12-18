Un pianeta a forma di limone con un’atmosfera mai vista prima | la scoperta che sorprende la NASA

Una scoperta sorprendente rivela un pianeta a forma di limone, osservato dal telescopio James Webb. Orbitando vicino a una pulsar, PSR J2322?2650b presenta una forma inedita e un’atmosfera di elio e carbonio mai documentata prima. La NASA ha evidenziato come le intense forze gravitazionali abbiano modellato questa singolare creatura celeste, aprendo nuove prospettive sulla varietà dei pianeti nell’universo.

Osservato dal telescopio spaziale James Webb, PSR J2322?2650b orbita molto vicino a una pulsar. Secondo la NASA, le forze gravitazionali della stella deformano il pianeta in una “bizzarra forma a limone”, mentre la sua atmosfera, di elio e carbonio, non è mai stata documentata in precedenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

