Un pianeta a forma di limone con un’atmosfera mai vista prima | la scoperta che sorprende la NASA

Una scoperta sorprendente rivela un pianeta a forma di limone, osservato dal telescopio James Webb. Orbitando vicino a una pulsar, PSR J2322?2650b presenta una forma inedita e un’atmosfera di elio e carbonio mai documentata prima. La NASA ha evidenziato come le intense forze gravitazionali abbiano modellato questa singolare creatura celeste, aprendo nuove prospettive sulla varietà dei pianeti nell’universo.

A forma di limone, rosso, con nubi strane: il pianeta più assurdo mai osservato da JWST - Questo pianeta rappresenta una sfida aperta per l'astrofisica visto che non obbedisce a nessuna legge fisica planetaria conosciuta ad oggi. tech.everyeye.it

