Un pianeta a forma di limone con un’atmosfera mai vista prima | la scoperta che sorprende la NASA
Una scoperta sorprendente rivela un pianeta a forma di limone, osservato dal telescopio James Webb. Orbitando vicino a una pulsar, PSR J2322?2650b presenta una forma inedita e un’atmosfera di elio e carbonio mai documentata prima. La NASA ha evidenziato come le intense forze gravitazionali abbiano modellato questa singolare creatura celeste, aprendo nuove prospettive sulla varietà dei pianeti nell’universo.
Osservato dal telescopio spaziale James Webb, PSR J2322?2650b orbita molto vicino a una pulsar. Secondo la NASA, le forze gravitazionali della stella deformano il pianeta in una “bizzarra forma a limone”, mentre la sua atmosfera, di elio e carbonio, non è mai stata documentata in precedenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: James Webb cattura un pianeta a forma di limone che sfida ogni teoria
Leggi anche: Gohan si trasforma: la nuova forma mai vista creata da akira toriyama in dragon ball daima
Un esopianeta deformato da una pulsar sfida le teorie attuali - Un pianeta gigante orbita attorno a una pulsar a oltre 2000 anni luce dalla Terra, presentando un'atmosfera senza vapore acqueo né anidride carbonica. msn.com
A forma di limone, rosso, con nubi strane: il pianeta più assurdo mai osservato da JWST - Questo pianeta rappresenta una sfida aperta per l'astrofisica visto che non obbedisce a nessuna legge fisica planetaria conosciuta ad oggi. tech.everyeye.it
Quest’anno regala qualcosa che dura nel tempo Promo Regalo di Natale Pianeta Forma: • 50€ 10 ingressi • 100€ 3 mesi di palestra • 250€ 1 anno di palestra Un’idea semplice, utile e sempre apprezzata. Per chi si allena già… e per chi dice semp - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.