Un nuovo volo tra Venezia e Cracovia dalla prossima primavera

A partire dalla prossima primavera, Venezia e Cracovia saranno collegate da un nuovo volo operato da Wizz Air. Questa nuova tratta offrirà ai viaggiatori un’opportunità più comoda e conveniente per esplorare due affascinanti destinazioni europee. Con questa novità, la compagnia amplia la sua rete e facilita gli spostamenti tra Italia e Polonia, promuovendo scambi culturali e opportunità di viaggio sempre più accessibili.

La compagnia aerea Wizz Air ha annunciato l'attivazione di un nuovo collegamento tra Venezia e Cracovia, in Polonia. Sarà operativo dal 31 marzo 2026, con tre voli alla settimana (martedì, giovedì e sabato) effettuati con Airbus A321neo.

