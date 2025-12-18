Un Natale speciale per i più piccoli | i carabinieri di Catania portano sostegno e regali ai reparti pediatrici

In un gesto di solidarietà e affetto, i carabinieri di Catania portano un sorriso ai più piccoli durante il Natale. Con doni e parole di speranza, il personale del comando di Fontanarossa si è reso vicino ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici, trasformando le festività in un momento di calore e umanità. Un esempio di quanto il vero spirito natalizio sia fatto di vicinanza e solidarietà.

In occasione delle festività natalizie, i carabinieri del comando compagnia di Catania Fontanarossa, retto dal Maggiore Beatrice Casamassa, hanno voluto portare un messaggio di vicinanza, speranza e umanità ai più piccoli, consegnando doni ai bambini ricoverati nei presidi ospedalieri del.

