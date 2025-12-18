Un Natale che condivide | al Fusolab tornano i giochi e i regali accessibili

Quest'anno il Natale al Fusolab torna a essere un momento di condivisione e solidarietà. I giochi e i regali accessibili riempiranno di gioia le nostre giornate, dimostrando che anche un gesto semplice può fare la differenza. Apriamo gli armadi, riscopriamo i giochi ancora intatti e diamo loro una seconda vita, perché il vero spirito natalizio nasce dal condividere e dal donare con il cuore.

A volte il Natale riparte da un gesto minimo: aprire un armadio, ritrovare un gioco integro, decidere che può vivere ancora. È da questa idea concreta che Fusolab 2.0 accende, a dicembre, una serie di appuntamenti capaci di unire comunità, creatività e solidarietà, dentro una festa che non spreca e non esclude. Arcipelago Metropolitano, una .

