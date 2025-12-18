Un grande dolore trasformato in gesti di cura e di speranza
Un dolore profondo si trasforma in gesti di speranza e rinascita. Le Iris di Trebecco, fondate da Cristina Mostosi in memoria di sua sorella Paola, vittima di femminicidio nel 2002, hanno ricevuto il prestigioso «Premio Cuore Bergamasco». La loro storia è un esempio di come il dolore possa diventare un motore di solidarietà e di impegno per un cambiamento positivo.
LA STORIA. Le Iris di Trebecco ha vinto il «Premio Cuore Bergamasco». L’associazione è stata fondata da Cristina Mostosi per reagire al femminicidio della sorella Paola avvenuto nel 2002. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
