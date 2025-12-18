Un gesto che vale l’intera partita gli arbitri donano il sangue

Gli arbitri italiani dimostrano che il vero valore si misura nel gesto di solidarietà. Con entusiasmo, l’Associazione Arbitri Italiani di Ancona si unisce all’Avis locale per promuovere la donazione di sangue, un gesto semplice ma fondamentale che può salvare vite e rafforzare il senso di comunità. Un impegno concreto che supera ogni confine sportivo, dimostrando che il cuore sportivo si traduce in azioni di grande umanità.

ANCONA - Non c’è partita più bella che aiutare il prossimo. Così l’Associazione Arbitri Italiani (Aia) ha firmato una collaborazione con l’Avis di Ancona per donare sangue. Ieri sono stati tre arbitri, tutti 30enni, a presentarsi al centro prelievi dell’ospedale di Torrette a donare il proprio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

