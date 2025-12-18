un finale di 2025 alla scoperta del patrimonio museale casentinese

Con l’arrivo della fine del 2025, il Casentino si prepara a sorprendere con un calendario ricco di eventi dedicati al suo patrimonio museale. Promosse dal sistema MEC, queste iniziative offriranno a tutti la possibilità di immergersi nella storia, nelle tradizioni e nella natura di questa affascinante regione attraverso esperienze coinvolgenti e attività interattive. Un’occasione unica per scoprire e riscoprire il cuore culturale del territorio.

Arezzo, 18 dicembre 2025 – . Gli ultimi giorni dell’anno saranno scanditi da un ricco programma di iniziative promosse dal sistema MEC - Musei ed EcoMusei del Casentino che permetteranno a visitatori di ogni età di vivere esperienze culturali, laboratori didattici, visite guidate e attività interattive dedicate alla storia, alle tradizioni e alla natura del territorio. Uno dei poli di maggior dinamismo sarà il Museo Archeologico del Casentino di Bibbiena che sabato 20 dicembre, alle 16.00, ospiterà il workshop creativo “Magie di carta sotto l’albero” per bambini tra i sei e i dieci anni che, organizzato insieme alla cooperativa Oros e curato da Paola Calabretta, guiderà nell’utilizzo di materiali di recupero, carta e forbici per realizzare una decorazione ispirata alla tecnica del book folding. 🔗 Leggi su Lanazione.it

