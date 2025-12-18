Un finale di 2025 alla scoperta del patrimonio museale casentinese
Con l’arrivo della fine del 2025, il Casentino si prepara a sorprendere con un calendario ricco di eventi dedicati al suo patrimonio museale. Promosse dal sistema MEC, queste iniziative offriranno a tutti la possibilità di immergersi nella storia, nelle tradizioni e nella natura di questa affascinante regione attraverso esperienze coinvolgenti e attività interattive. Un’occasione unica per scoprire e riscoprire il cuore culturale del territorio.
Arezzo, 18 dicembre 2025 – . Gli ultimi giorni dell’anno saranno scanditi da un ricco programma di iniziative promosse dal sistema MEC - Musei ed EcoMusei del Casentino che permetteranno a visitatori di ogni età di vivere esperienze culturali, laboratori didattici, visite guidate e attività interattive dedicate alla storia, alle tradizioni e alla natura del territorio. Uno dei poli di maggior dinamismo sarà il Museo Archeologico del Casentino di Bibbiena che sabato 20 dicembre, alle 16.00, ospiterà il workshop creativo “Magie di carta sotto l’albero” per bambini tra i sei e i dieci anni che, organizzato insieme alla cooperativa Oros e curato da Paola Calabretta, guiderà nell’utilizzo di materiali di recupero, carta e forbici per realizzare una decorazione ispirata alla tecnica del book folding. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Siglata una convenzione tra Sannio Europa e il Liceo Scientifico “G. Rummo” per un progetto PCTO dedicato alla valorizzazione del patrimonio museale
Leggi anche: "Forti d'Autunno": itinerario alla scoperta del patrimonio fortificato messinese
Marmillibri 2025: a Tuili il gran finale di un festival che ha unito tutta la Marmilla. Serena Bortone chiude l’edizione tra memoria, identità e racconto del presente; Napoli, conclusa l'XI edizione della Scala Napoletana; Alla scoperta dei Musei di Maremma: tra domeniche ad ingresso libero e Passaporto della cultura; Marmillibri 2025 si chiude a Tuili tra storie memoria.
Un finale di 2025 alla scoperta del patrimonio museale casentinese - Uno dei poli più dinamici sarà il Museo Archeologico del Casentino di Bibbiena tra laboratori e visite guidate ... msn.com
“Giovani ciceroni alla scoperta di Leopoldo II di Lorena”: ultima fase del progetto - Si avvicina la fase conclusiva del progetto “Giovani ciceroni alla scoperta di Leopoldo II di Lorena”, un’iniziativa che nelle ultime settimane ha coinvolto decine di studenti de ... grossetonotizie.com
Cucina italiana Patrimonio Unesco, Lollobrigida: "Un risultato frutto di due anni di lavoro" - jpg"; (Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2025"Dopo due anni ... msn.com
Alle Due Strade la finale di Coppa Lucchese – Sangiovannese: tifosi rossoneri in tribuna scoperta - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.