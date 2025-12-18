I figli di Rob Reiner rompono il silenzio per condividere il dolore incolmabile dopo la tragica perdita dei genitori, uccisi nella loro casa di Los Angeles. Un momento drammatico e sconvolgente che ha lasciato la famiglia e il pubblico senza parole, mentre affrontano un lutto improvviso e devastante.

© Ilfattoquotidiano.it - “Un dolore inimmaginabile, è qualcosa che nessuno dovrebbe mai provare”: i figli di Rob Reiner rompono il silenzio dopo l’omicidio dei genitori

Jake e Romy Reiner, due dei figli di Rob Reiner e Michele Singer Reiner, hanno diffuso una dichiarazione pubblica dopo l'uccisione dei genitori, avvenuta nella notte tra sabato e domenica nella loro abitazione di Los Angeles. Le loro parole, affidate alla rivista People, arrivano a pochi giorni dall'arresto del fratello Nick Reiner, accusato di duplice omicidio di primo grado. "Le parole non possono nemmeno lontanamente descrivere il dolore inimmaginabile che stiamo vivendo in ogni momento della giornata", scrivono Jake e Romy. " La perdita orribile e devastante dei nostri genitori, Rob e Michele Reiner, è qualcosa che nessuno dovrebbe mai provare.

«Siamo devastati da questa perdita improvvisa e chiediamo rispetto e privacy in questo momento di dolore inimmaginabile. » Così la famiglia Reiner ha voluto comunicare il proprio dolore dopo la scomparsa di Rob Reiner e di sua moglie Michele Singer Rein