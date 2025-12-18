Un bando lombardo mette le PMI in rotta per l’export passo dopo passo

Un nuovo bando lombardo apre le porte all’export per le PMI, offrendo un supporto concreto e strutturato. Export su Misura mira a accompagnare le imprese lungo un percorso chiaro e progressivo, trasformando l’ambizione internazionale in un obiettivo raggiungibile. Un’opportunità per far crescere il proprio business oltre i confini nazionali, con assistenza e strategie mirate.

Per molte aziende, l'estero è un traguardo che affascina e intimorisce insieme. In questa direzione si muove Export su Misura, il nuovo bando promosso in Lombardia per aiutare le imprese a trasformare l'ambizione internazionale in un percorso concreto, strutturato e guidato passo dopo passo. Un progetto pensato per chi vuole crescere fuori confine Regione Lombardia.

PMI lombarde, 150mila euro per le vostre idee green: come funziona il bando MUSA per la sostenibilità - Un’opportunità per le piccole e medie imprese della Lombardia che hanno deciso di investire in un futuro più sostenibile e inclusivo. greenme.it

PMI e innovazione: il 30 giugno apre il bando ‘Rafforza & Innova’ - Il 30 giugno 2025 apre il bando “Rafforza & Innova” di Regione Lombardia con una dotazione di 6 milioni di euro, a valere anche ... bergamonews.it

La LIUC ha partecipato al bando di Regione Lombardia per la creazione di laboratori di ricerca, permetterà a Confindustria Varese di arrivare alla formulazione di una nuova proposta di Piano Attuativo di Mill, futura sede dell'associazione integrata con l’unive - facebook.com facebook

