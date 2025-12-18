Un ballo per sentirsi meno soli così gli anziani di Roma festeggiano il Natale
A Roma, gli anziani celebrano il Natale con un ballo che unisce cuori e generazioni. Dopo lo spettacolo degli Scorpionabili, campioni di danza paraolimpica, tutti si ritrovano in pista per condividere momenti di gioia e spensieratezza, dimostrando che il ritmo e l’affetto sono il vero spirito delle festività.
Prima lo spettacolo degli Scorpionabili, campioni italiani di danza paraolimpica (tutti romani), poi insieme in pista per un cha cha cha e una cumbia. L'iniziativa si chiama "Balli di Natale" ed è stata organizzata dal Municipio XV, in collaborazione con Anteas Roma Città Metropolitana. Sette. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Senza dimora, arriva un app per sentirsi meno soli e trovare i servizi di assistenza più vicini
Leggi anche: Anziani meno soli e più attivi in Abruzzo: il 44% degli over 65 fa attività fisica
Per sentirsi meno soli - Venerdì 6 giugno esce “Per sentirsi meno soli”, nuovo album di FIAT131 per Isola degli Artisti, distribuito da ADA Music Italy. rockit.it
Sentirsi meno soli nelle scelte: incontro gratuito per le famiglie di bambini con disabilità - Sabato 21 settembre presso l'Istituto Clinico Humanitas una giornata dedicata ai genitori che si trovano ad affrontare la sfida della disabilità dei loro bambini Quello dei genitori è, senza dubbio, ... disabili.com
Card. Zuppi: “possa la Chiesa aiutare gli italiani a sentirsi meno polarizzati, isolati e soli” - “Possa la Chiesa aiutare gli italiani a sentirsi meno polarizzati, meno isolati e soli, insomma più popolo! agensir.it
La magia del Ballo di Natale è fatta di piccoli gesti che diventano grandi ricordi. Questo rituale, semplice ma speciale, è un momento in cui i ragazzi si ritrovano, si divertono e imparano cosa significa sentirsi davvero scuola: stare insieme, condividere emozioni - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.