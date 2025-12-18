Un ballo per sentirsi meno soli così gli anziani di Roma festeggiano il Natale

A Roma, gli anziani celebrano il Natale con un ballo che unisce cuori e generazioni. Dopo lo spettacolo degli Scorpionabili, campioni di danza paraolimpica, tutti si ritrovano in pista per condividere momenti di gioia e spensieratezza, dimostrando che il ritmo e l’affetto sono il vero spirito delle festività.

