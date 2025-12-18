Un anno di Mirs | 4 mila visitatori e una giornata di festa per il museo che parla al futuro

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anno di Mirs, un traguardo che testimonia il suo successo: 4 mila visitatori, tra studenti e famiglie, hanno scoperto un museo che guarda al futuro. Tra percorsi interattivi e laboratori, il Mirs si conferma come un punto di riferimento culturale e didattico, coinvolgendo un pubblico sempre più vasto e proveniente da diverse regioni. Una giornata di festa celebra questa crescita, aprendo le porte a nuove avventure e scoperture.

un anno di mirs 4 mila visitatori e una giornata di festa per il museo che parla al futuro

© Pordenonetoday.it - Un anno di Mirs: 4 mila visitatori e una giornata di festa per il museo che parla al futuro

Quattromila visitatori in un solo anno, mille studenti coinvolti in laboratori didattici e percorsi interattivi, un pubblico arrivato da tutto il Friuli Venezia Giulia, dal Veneto e anche oltre. Il Mirs, Museo Interattivo della Radio e della Società, di Pasiano di Pordenone spegne la sua prima. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche: Mirs, il museo che "parla al futuro" conquista oltre 2 mila 500 visitatori

Leggi anche: Il Bernareggi fa il botto: al Museo Diocesano già 10 mila visitatori in due mesi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

anno mirs 4 milaUn anno di MIRS: 4mila visitatori e una giornata di festa per il museo che parla di futuro - Quattromila visitatori in un solo anno, mille studenti coinvolti in laboratori didattici e percorsi interattivi, un pubblico arrivato da tutto il Friuli Venezia Giulia, dal Veneto e anche oltre. triestecafe.it

anno mirs 4 milaMirs di Pasiano, primo compleanno: un 2025 di laboratori, visite guidate e 4000 visitatori - Il Mirs di Pasiano celebra il suo primo compleanno con 4 mila visitatori, laboratori gratuiti e visite guidate. nordest24.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.