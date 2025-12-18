Un altro Milan a caccia del bis Allegri e un’emergenza del Diavolo Maignan rinvia | Qui una famiglia

Il Milan si prepara a riprendere il cammino con la stessa ambizione di sempre, tra sfide e incertezze. Allegri affronta l’emergenza, mentre Maignan rinvia il ritorno in campo, sottolineando l’importanza della famiglia. Tra esperienze in Arabia e strategie di consolidamento, i rossoneri cercano di ricostruire con solidità e determinazione, puntando a un nuovo successo in un percorso fatto di passione e continuità.

© Sport.quotidiano.net - Un altro Milan a caccia del bis. Allegri e un'emergenza del Diavolo. Maignan rinvia: "Qui una famiglia» Da Riad a Riad. Dal tandem Fonseca-Conceiçao, abbagliante di fatto solo in Arabia tra sigari, balletti e una Supercoppa alzata in faccia all'Inter, alla virata estiva sulla solidità di profili molto, molto del mestiere, come Igli Tare e Massimiliano Allegri. Il Diavolo torna all'Al-Awwal Park 346 giorni dopo. Carico, carichissimo di poche, ma pesanti certezze. La rinascita in campionato, la solidità allegriana, la ferrea consapevolezza di dover essere da Milan. E dunque da Champions, se non da scudetto. Comunque, da titoli. Quindi, occasionissima questa sera, alle ore 20 italiane, col Napoli, in semifinale di Supercoppa: con due partite, possono finire in tasca un trofeo e 11 milioni di euro.

