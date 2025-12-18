Un albero contro le guerre | Sopravvissute alle atomiche queste piante simbolo di pace

In un gesto di speranza e unità, studenti, leader religiosi e istituzioni si sono incontrati in via Vicoli per piantare l’Albero della Pace. Un simbolo potente che, sopravvissuto alle catastrofi nucleari, rappresenta la forza della pace e della convivenza tra le fedi e le culture. Un momento di riflessione e impegno, ancora più importante in un contesto globale segnato da tensioni e incertezze.

Studenti, rappresentanti religiosi delle tre fedi monoteiste e delle istituzioni ieri si sono riuniti in via Vicoli per la piantumazione dell' Albero della pace, un'iniziativa simbolica, di grande significato, ancora di più in questo momento storico. La cerimonia è avvenuta nel giardino di fronte alla palestra di arrampicata Gravity Fighters ed erano presenti anche venti studenti della prima media della 'Ricci Muratori' e venti della quinta elementare della 'Randi'. Sono rimasti in silenzio ad ascoltare con occhi curiosi nonostante il freddo e la pioggia e al termine alcuni di loro hanno letto delle poesie, a partire da una toccante rielaborazione de 'La bambina di Hiroshima' di Nazim Hikmet.

