un 2026 nel segno di margherita la regina pop che fece gli italiani

Nel 2026, il nostro racconto si intreccia con la figura di Margherita, la regina pop che ha segnato la storia italiana. Entrata in Villa Reale nel 1868 a soli 17 anni come principessa di Piemonte, ha attraversato momenti cruciali, uscendo come regina madre dopo l’assassinio di Umberto I. La sua storia incarna un’epoca di cambiamenti e di grande fascino, lasciando un’eredità indelebile nel cuore del nostro paese.

È entrata in Villa Reale nel 1868, a soli 17 anni, come principessa di Piemonte. Ne è uscita, dopo l’uccisione di Umberto I, come regina madre. Il 2026 sarà l’anno delle celebrazioni a 100 anni dalla morte, avvenuta il 4 gennaio del 1826, di Margherita di Savoia. Monza sarà in prima fila nel raccontare i tanti volti della prima regina d’Italia, icona popolare moderna che proprio qui, nella residenza estiva dove i Savoia traslocavano la corte da luglio a fine ottobre, ha trascorso buona parte della sua vita pubblica e privata. Il 4 gennaio si insedierà il comitato “ Margherita 100 – Cultura, Storia e Nazione ”, promosso e coordinato dal Centro Documentazione Residenze Reali Lombarde e composto da una rete di istituzioni, musei, fondazioni e centri di ricerca, tra cui la Provincia di Monza e Brianza, il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, l’Archivio di Stato di Milano, la Direzione regionale Musei nazionali Lombardia – Cappella Espiatoria di Monza e la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, con il patrocinio del Comune di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

