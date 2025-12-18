Umbria lancio nazionale per il progetto Fintech di Gepafin
Gepafin, la finanziaria regionale dell'Umbria, inaugura a livello nazionale il suo progetto Fintech, un’avanzata piattaforma di strumenti digitali pensati per rivoluzionare i servizi finanziari. Dopo la fase sperimentale, il progetto si prepara a espandersi, puntando a migliorare l’efficienza e l’accessibilità delle soluzioni finanziarie attraverso innovazioni tecnologiche all’avanguardia. Un passo deciso verso il futuro digitale del settore finanziario italiano.
Dopo l’avvio della sperimentazione, prosegue lo sviluppo e il lancio a livello nazionale del progetto Fintech (Finance Technology, cioè strumenti e innovazioni digitali che migliorano e automatizzano i servizi finanziari) della finanziaria regionale umbra Gepafin, un’innovativa piattaforma. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
