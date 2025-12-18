Umbria drammatico incidente stradale | due morti

Un grave incidente stradale si è verificato in Umbria, lungo la strada provinciale tra Narni e Sant’Urbano, provocando la perdita di due vite. L’incidente, avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 18 dicembre, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per gli accertamenti. Un episodio che ha scosso la comunità locale, ancora in attesa di chiarimenti sulle cause dell’accaduto.

© Perugiatoday.it - Umbria, drammatico incidente stradale: due morti Drammatico incidente stradale in Umbria nella tarda mattinata di giovedì 18 dicembre. Nello scontro tra due auto, avvenuto per case in fase di accertamento da parte della polizia locale lungo la strada provinciale che collega Narni a Sant’Urbano, in provincia di Terni, sono morte due persone. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Drammatico incidente stradale, schianto auto moto: tre feriti gravi, due sono ragazzini Leggi anche: Drammatico incidente stradale nel Foggiano: schianto tra due mezzi, morta giovane donna La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Incidenti stradali in Umbria, numeri allarmanti: i dati ufficiali Istat 2024; L'Aquila, Incidente stradale a Paganica, muore una donna di 76 anni; Domenico Attinà, il medico morto nel frontale sulla Monti Lepini: trent’anni fa stessa sorte per moglie e figlio; Drammatico incidente in autostrada: morta una donna, due i feriti. Incidente sull'A1 presso Orte, tre feriti e 20 km di coda verso Roma - E' stato riaperto il traffico, sull'Autostrada A1, in direzione Roma, fra Orvieto e Orte, dopo una temporanea interruzione per un incidente stradale in seguito al quale tre persone sono rimaste ferite ... ansa.it

Sono 62 le vittime degli incidenti stradali avvenuti in Umbria nel 2024 - 448 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 62 persone e il ferimento di altre 3. ansa.it

Scheggia, drammatico incidente sulla Eugubina: è morto un anziano di 94 anni - Un anziano di 94 anni è morto questa mattina a seguito di un incidente stradale avvenuto intorno alle 11:30 lungo la strada regionale 298 Eugubina, poco lontano dal centro abitato. umbria24.it

Crocifisso dipinto dal S.Andrea a Spello Umbria (2a metà XIV sec) L'onda lunga del Giottismo in Umbria Foto Marco Corrìas Storico dell'Arte © Collocato nell'abside della chiesa, alle spalle dell'altare maggiore dalle colonne tortili in stile gotico vi è il Crocifi - facebook.com facebook

Scheggia, drammatico incidente sulla Eugubina: è morto un anziano di 94 anni x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.