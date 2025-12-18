Ultimissime Juve LIVE | discorso di Elkann alla squadra scatta la polemica arbitrale verso la Roma

Rimani aggiornato con le ultime novità sulla Juventus: discorso di Elkann, polemiche arbitrali e tutte le notizie in tempo reale. Scopri cosa sta succedendo nel mondo bianconero nelle ore più calde della giornata, tra emozioni, commenti e analisi.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 18 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 17 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 16 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 15 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 14 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 13 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 12 dicembre 2025. Juve, due rientri in gruppo importanti alla vigilia della Champions con il Pafos; Napoli, l'eroe è Hojlund: doppietta alla Juve, Conte in vetta. Spalletti, il ritorno al Maradona è un incubo; Champions: Benfica-Napoli 2-0, Juventus-Pafos 2-0. Azzurri a rischio eliminazione - Aggiornamento del 10 Dicembre delle ore 23:00; Juve-Pafos, reazioni e dichiarazioni. Come cambia la classifica Champions. Spalletti, diretta conferenza Bologna-Juventus: le dichiarazioni - Spalletti ha espresso subito il suo pensiero sulla risposta di Exor all'offerta di Tether: "Anche se sono arrivato da poco tempo, penso di poter coinvolgere la squadra in questo discorso. Juve, Tether non si arrende: rilancio in arrivo, cosa dobbiamo aspettarci - Non bisognerà pazientare a lungo per la prossima puntata tra Tether e Juventus.

Spalletti: "La verità su Bremer, come sta. Conceicao, l'imbarazzo non basta. Bologna-Juve si vince così" - "Fa piacere sentire la passione della famiglia Elkann": le parole dell'allenatore bianconero in conferenza stampa ... msn.com

Ultimissime Juve LIVE: Romano svela un incasso di 50 milioni! Novità sul possibile accordo Vlahovic-Milan - facebook.com facebook

Bologna-Juve, Genoa-Inter, Udinese-Napoli e Fiorentina: le ultimissime x.com

