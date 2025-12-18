Ultimissime Inter LIVE | tante trattative imbastite dai nerazzurri Bastoni chiarisce la sua posizione sulla cessione al Barca

Le ultime notizie dall'Inter sono ricche di novità e trattative in corso. Bastoni ha chiarito la sua posizione sulla possibile cessione al Barcellona, mentre il team nerazzurro lavora intensamente sul mercato. Restate aggiornati con le ultime interviste e sviluppi in tempo reale, per conoscere ogni dettaglio delle operazioni e delle strategie che stanno definendo il futuro della squadra.

Ultimissime Inter Live di GIOVEDI' 18 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI' 17 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di MARTEDI' 16 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI' 15 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 14 DICEMBRE.

Chivu prima di Inter-Udinese: "Dobbiamo migliorare tante cose. Calhanoglu è tornato motivato" - La squadra di Chivu affronterà l'Udinese domenica alle 20:45 dopo il grande esordio a San Siro con il 5- corrieredellosport.it

Barcellona-Inter 3-3: tante emozioni ma l’andata finisce in parità - Prima le bellissime reti di Thuram e Dumfries, poi il gol d’autore di Yamal: tutte le emozioni di Barcellona- gianlucadimarzio.com

Ultimissime Inter Live Dalle condizioni di Dumfries al rinnovo di Bastoni - facebook.com facebook

Le ultimissime su Dumfries tra infortunio, mercato, i nomi per il colpo dell'Inter a gennaio NUOVO VIDEO con Maurizio Russo e Lorenzo Polimanti x.com

