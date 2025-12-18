Ultimi fuochi presenta Che favola il Natale! Rita Felicetti porta sul palco un buffo clown aiutante di santa Claus

Vivi un Natale magico con “Che favola il Natale!”, uno spettacolo divertente e coinvolgente dedicato ai più piccoli. Rita Felicetti interpreta un buffo clown aiutante di Santa Claus, creando un’atmosfera di gioia e allegria. Appuntamento giovedì 19 dicembre alle 18 al Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano, per un pomeriggio di magia e sorrisi in famiglia. Non mancare a questa speciale occasione natalizia!

© Lecceprima.it - Ultimi fuochi presenta “Che favola il Natale!”. Rita Felicetti porta sul palco un buffo clown aiutante di santa Claus Prosegue la stagione teatrale Fuochi Comuni con un appuntamento speciale dedicato ai più piccoli e alle famiglie in programma giovedì 19 dicembre alle ore 18 presso il Centro di Aggregazione Giovanile di via Pio XII a Spongano (LE).In scena lo spettacolo “CHE FAVOLA IL NATALE!” di e con Rita. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Santa Claus Express, da dove parte il treno notturno che porta alla casa di Babbo Natale: costi e fermate Leggi anche: Natale sul Lago Maggiore con "Santa Claus is coming to Ghiffa" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Cosa succede quando le pagine di un libro diventano voce e corpo Oggi, nell’ambito del progetto TESTE DURE di Ultimi Fuochi Teatro, vincitore dell’Avviso Futura - La Puglia per la parità del Consiglio Regionale della Puglia, le classi terze della scuola sec - facebook.com facebook

