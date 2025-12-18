Uffici dell’Agenzia delle Entrate di via Röntgen la Uilpa Sicilia all’attacco | Sovraffollamento indecente e direzione sorda

I locali degli uffici dell’Agenzia delle Entrate di via Röntgen a Palermo sono al centro di forti critiche: sovraffollamento, spazi inadeguati e condizioni di lavoro precarie. La UILPA Sicilia denuncia un ambiente insostenibile e una direzione sorda alle richieste di miglioramento, evidenziando le difficoltà quotidiane di dipendenti e utenti. Un quadro che richiede interventi immediati per garantire dignità e efficienza nel servizio pubblico.

