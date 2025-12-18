Ue summit ‘complicato’ su finanziamenti Ucraina | il nodo dei beni congelati alla Russia

Il Consiglio Europeo di Bruxelles si prepara a un vertice cruciale per definire i finanziamenti all'Ucraina nei prossimi due anni. La discussione si preannuncia complessa, con il nodo dei beni congelati alla Russia al centro delle trattative. Diplomati e rappresentanti si confrontano per trovare un equilibrio tra esigenze politiche e pratiche, in un contesto internazionale segnato da tensioni e sfide diplomatiche.

Fonti Ue: "Sulle risorse a Kiev al summit una decisione va presa" - Sul finanziamento all'Ucraina "c'è stata una roadmap chiara" indicata nello scorso Consiglio europeo, e al summit Ue "una decisione andrà presa". ansa.it

Ue al lavoro per cercare consenso al summit sui finanziamenti all'Ucraina - Proseguono i contatti tra le delegazioni europee in vista della discussione sui finanziamenti all'Ucraina al centro del summit in programma a Bruxelles giovedì e venerdì prossimo. ansa.it

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è a Roma per incontrare Papa Leone XIV e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo il summit con i "Volenterosi" a Londra https://l.euronews.com/p7h2 - facebook.com facebook

