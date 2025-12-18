Ue summit ‘complicato’ su finanziamenti Ucraina | il nodo dei beni congelati alla Russia

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio Europeo di Bruxelles si prepara a un vertice cruciale per definire i finanziamenti all'Ucraina nei prossimi due anni. La discussione si preannuncia complessa, con il nodo dei beni congelati alla Russia al centro delle trattative. Diplomati e rappresentanti si confrontano per trovare un equilibrio tra esigenze politiche e pratiche, in un contesto internazionale segnato da tensioni e sfide diplomatiche.

ue summit 8216complicato8217 su finanziamenti ucraina il nodo dei beni congelati alla russia

© Ildifforme.it - Ue, summit ‘complicato’ su finanziamenti Ucraina: il nodo dei beni congelati alla Russia

(Adnkronos) – Il Consiglio Europeo che si riunisce oggi, e probabilmente anche domani, a Bruxelles per decidere su come finanziare l’Ucraina nei prossimi due anni sarà “abbastanza complicato”, per dirla con una fonte diplomatica coinvolta nei negoziati. Il nodo principale del summit è il via libera, o forse lo stop, a un prestito Ue all’Ucraina, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Leggi anche: Russia- Ucraina, Lavrov apre ad incontro con Rubio:”A Kiev 1,5 mld di euro di beni congelati dei Russi? Questo è un inganno e una rapina”

Leggi anche: Russia- Ucraina, Lavrov apre ad incontro con Rubio: “Beni russi congelati è una rapina, risponderemo”, 5 mld$ armi Usa bloccate da shutdown

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

ue summit 8216complicato8217 finanziamentiIn questo summit europeo si decide il futuro ucraino. E quello dell’Ue - Il vertice Ue che si apre questo giovedì a Bruxelles è chiamato a scelte tanto importanti quanto difficili, dalle quali dipenderà la percezione stessa di Europa. editorialedomani.it

ue summit 8216complicato8217 finanziamentiFonti Ue: "Sulle risorse a Kiev al summit una decisione va presa" - Sul finanziamento all'Ucraina "c'è stata una roadmap chiara" indicata nello scorso Consiglio europeo, e al summit Ue "una decisione andrà presa". ansa.it

Ue al lavoro per cercare consenso al summit sui finanziamenti all'Ucraina - Proseguono i contatti tra le delegazioni europee in vista della discussione sui finanziamenti all'Ucraina al centro del summit in programma a Bruxelles giovedì e venerdì prossimo. ansa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.