Ue summit ‘complicato’ su finanziamenti Ucraina | il nodo dei beni congelati alla Russia
Il Consiglio Europeo di Bruxelles si prepara a un vertice cruciale per definire i finanziamenti all'Ucraina nei prossimi due anni. La discussione si preannuncia complessa, con il nodo dei beni congelati alla Russia al centro delle trattative. Diplomati e rappresentanti si confrontano per trovare un equilibrio tra esigenze politiche e pratiche, in un contesto internazionale segnato da tensioni e sfide diplomatiche.
(Adnkronos) – Il Consiglio Europeo che si riunisce oggi, e probabilmente anche domani, a Bruxelles per decidere su come finanziare l’Ucraina nei prossimi due anni sarà “abbastanza complicato”, per dirla con una fonte diplomatica coinvolta nei negoziati. Il nodo principale del summit è il via libera, o forse lo stop, a un prestito Ue all’Ucraina, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
