Ue | Picierno ' non faccio più passeggiate ma ucraini rischiano molto più di me'

Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, si racconta tra minacce e intimidazioni per aver scelto di sostenere l'Ucraina. La sua decisione le è costata molto di più di una semplice passeggiata, in un contesto di crescente tensione e rischio personale. La sua testimonianza rivela il prezzo di un impegno deciso in tempi difficili, mettendo in luce le sfide di chi si schiera in difesa della pace e della sovranità.

