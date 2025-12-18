Ue | Picierno ' non faccio più passeggiate ma ucraini rischiano molto più di me'
Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, si racconta tra minacce e intimidazioni per aver scelto di sostenere l'Ucraina. La sua decisione le è costata molto di più di una semplice passeggiata, in un contesto di crescente tensione e rischio personale. La sua testimonianza rivela il prezzo di un impegno deciso in tempi difficili, mettendo in luce le sfide di chi si schiera in difesa della pace e della sovranità.
Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “La vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno racconta a Le Monde il prezzo personale della sua scelta di schierarsi apertamente a fianco dell'Ucraina: da mesi vive sotto scorta, tra minacce di morte e intimidazioni. Nel suo ufficio a Bruxelles, simboli della resistenza ucraina convivono con un 'panic button', per allertare le squadre di sicurezza del Parlamento in caso di pericolo o intrusione. "Non posso andare a fare una passeggiata o decidere all'improvviso di andare al cinema", racconta Picierno, ricordando però che "gli ucraini rischiano molto più di me, nelle loro trincee, sotto le bombe, per difendere la loro libertà". 🔗 Leggi su Iltempo.it
