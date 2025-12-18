Ue no ai soldati in Ucraina e prudenza sugli asset russi | la linea di Meloni in vista del Consiglio

In vista del Consiglio, Meloni ribadisce la linea italiana: no all'invio di soldati in Ucraina e cautela sugli asset russi. L’Italia mantiene una posizione di prudenza, approvando il regolamento per l’immobilizzazione dei beni russi senza ancora decidere sul loro utilizzo. La strategia del governo si concentra su una gestione attenta delle risorse e sulla prevenzione di escalation militari, mantenendo aperte le vie del dialogo e della diplomazia.

Meloni: «L'Italia non intende inviare i suoi soldati. Mosca irragionevole, in Ucraina si è impantanata» - «Manteniamo chiaro che non intendiamo abbandonare l'Ucraina nella fase più delicata degli ultimi anni». leggo.it

Ucraina, Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue: “La Russia è impantanata. Non abbandoniamo Kiev ma l’Italia non invierà soldati” - La Presidente del Consiglio ha riferito alla Camera a poche ore dal Consiglio europeo di domani e venerdì. tpi.it

Meloni no soldati italiani in Ucraina. Su asset russi serve solida base giuridica

Meloni: no soldati italiani in Ucraina. Su asset russi serve solida base giuridica Leggi la notizia e guarda il video al link nel primo commento - facebook.com facebook

Nessun soldato italiano in Ucraina. Al governo è prevalsa la linea della Lega, nel segno della responsabilità e del buonsenso. Siamo al lavoro per rafforzare la diplomazia, per costruire un futuro di pace. #pace #soldati #italiani x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.