Ue no ai soldati in Ucraina e prudenza sugli asset russi | la linea di Meloni in vista del Consiglio
In vista del Consiglio, Meloni ribadisce la linea italiana: no all'invio di soldati in Ucraina e cautela sugli asset russi. L’Italia mantiene una posizione di prudenza, approvando il regolamento per l’immobilizzazione dei beni russi senza ancora decidere sul loro utilizzo. La strategia del governo si concentra su una gestione attenta delle risorse e sulla prevenzione di escalation militari, mantenendo aperte le vie del dialogo e della diplomazia.
(Adnkronos) – "L'Italia non intende inviare soldati in Ucraina" e, sugli asset russi, "abbiamo approvato il regolamento che ha fissato l'immobilizzazione dei beni russi senza, tuttavia, avallare ancora alcuna decisione sul loro utilizzo". Giorgia Meloni apre le comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, tracciando la linea con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
