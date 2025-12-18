Dario Nardella si unisce alla solidarietà degli agricoltori italiani e europei, partecipando a Bruxelles a sostegno delle loro istanze. L'europarlamentare del Pd manifesta vicinanza e impegno contro le proposte considerate ostili per lo sviluppo rurale, ribadendo l’importanza di tutelare il mondo agricolo e il suo ruolo strategico nel contesto europeo.

© Iltempo.it - Ue: Nardella, 'a fianco agricoltori contro proposta ostile per sviluppo rurale'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - L'europarlamentare Pd, Dario Nardella, ha partecipato questa mattina alla manifestazione degli agricoltori a Bruxelles per portare la solidarietà e la vicinanza di tutto il gruppo dei socialisti e democratici del Parlamento europeo. “Se questa proposta della presidente della Commissione europea von Der Leyen dovesse andare avanti, la Regione Toscana rischierebbe un danno di circa 300 milioni di euro con l'aggravio dell'indebolimento drastico delle risorse regionali provenienti dai fondi europei rivolti allo sviluppo rurale", ha detto Nardella. "Andremmo di fatto incontro ad un azzeramento di tutte le politiche di sviluppo rurale che hanno fatto la differenza in questi anni e hanno consentito a molte aziende agricole di crescere con innovazione tecnologica e politiche per la sostenibilità ambientale”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

