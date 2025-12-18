Ue agricoltori contro l’accordo con Mercosur | scontri con la polizia

Gli agricoltori italiani si sono riuniti a Bruxelles per protestare contro l’accordo commerciale con il Mercosur, scatenando scontri con le forze di polizia vicino al Parlamento europeo. La manifestazione riflette le preoccupazioni del settore agricolo, che teme impatti negativi sulla produzione e sui prezzi. La tensione tra agricoltori ed istituzioni europee evidenzia le sfide di un accordo che divide opinioni e interessi.

© Lapresse.it - Ue, agricoltori contro l'accordo con Mercosur: scontri con la polizia Una serie di scontri si sono verificati tra le forze di polizia e gli agricoltori vicino al Parlamento europeo a Bruxelles, mentre manifestavano contro la spinta dell'UE verso un accordo commerciale con il blocco Mercosur. Gli agricoltori temono che l'accordo metterà a repentaglio i loro mezzi di sussistenza, e ci sono preoccupazioni politiche più ampie che potrebbe anche contribuire a promuovere il sostegno all'estrema destra. Il previsto accordo di libero scambio tra l'UE e i cinque paesi attivi del Mercosur – Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay e Bolivia – eliminerebbe progressivamente i dazi su quasi tutte le merci scambiate tra i due blocchi nei prossimi 15 anni.

