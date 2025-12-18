Udine filmava figlie della convivente | arrestato

Un uomo residente a Udine è stato arrestato dopo che una donna, sua convivente, ha scoperto sul suo telefono immagini intime delle proprie figlie. L’episodio, avvenuto nel mese di settembre, ha portato le autorità a intervenire, evidenziando un grave episodio di violazione della privacy e di potenziale abuso. La vicenda sottolinea l’importanza di vigilare sulla tutela dei minori e sulla sicurezza digitale in ambito familiare.

Nel mese di settembre una donna residente in provincia di Udine si è rivolta ai Carabinieri dopo aver rinvenuto, sul telefono cellulare del proprio convivente, alcune fotografie ritraenti le sue figlie in stato di nudità. L'uomo è stato arrestato.

La convivente ha scoperto sul telefono del compagno fotografie che ritraevano le proprie figlie in stato di nudità oltre a numerose immagini, archiviate e catalogate, riconducibili a minori.

Durante l'operazione, i carabinieri hanno sequestrato un nuovo telefono cellulare, hard disk e altri supporti informatici

