Udine arrestato elettricista | spiava i clienti e filmava le figlie minorenni della convivente

Un elettricista di Udine è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di aver installato microtelecamere nella propria abitazione, spiando le figlie minorenni della convivente, e di aver accesso illegalmente ai sistemi di videosorveglianza dei clienti. L’indagine ha svelato un grave coinvolgimento in attività illecite, tra cui la detenzione di materiale pedopornografico e interferenze nella vita privata di altre persone.

Un elettricista e installatore di sistemi di videosorveglianza residente in provincia di Udine è stato arrestato dai Carabinieri per interferenze illecite nella vita privata e detenzione di materiale pedopornografico: avrebbe occultato microtelecamere nella sua casa convivente per filmare le figlie minorenni della convivente e avrebbe anche spiato i suoi clienti accedendo abusivamente ai sistemi di videosorveglianza da lui stesso installati. Le indagini. Le indagini sono partite a settembre dopo che la convivente dell’uomo aveva trovato, sul cellulare di quest’ultimo, alcune fotografie ritraenti le proprie figlie in stato di nudità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

