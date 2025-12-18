Udine arrestato elettricista | spiava i clienti e filmava le figlie minorenni della convivente

Un elettricista di Udine è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di aver installato microtelecamere nella propria abitazione, spiando le figlie minorenni della convivente, e di aver accesso illegalmente ai sistemi di videosorveglianza dei clienti. L’indagine ha svelato un grave coinvolgimento in attività illecite, tra cui la detenzione di materiale pedopornografico e interferenze nella vita privata di altre persone.

© Lapresse.it - Udine, arrestato elettricista: spiava i clienti e filmava le figlie minorenni della convivente Un elettricista e installatore di sistemi di videosorveglianza residente in provincia di Udine è stato arrestato dai Carabinieri per interferenze illecite nella vita privata e detenzione di materiale pedopornografico: avrebbe occultato microtelecamere nella sua casa convivente per filmare le figlie minorenni della convivente e avrebbe anche spiato i suoi clienti accedendo abusivamente ai sistemi di videosorveglianza da lui stesso installati. Le indagini. Le indagini sono partite a settembre dopo che la convivente dell’uomo aveva trovato, sul cellulare di quest’ultimo, alcune fotografie ritraenti le proprie figlie in stato di nudità. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Filmava le figlie della convivente e spiava le case dei clienti: arrestato un elettricista a Udine Leggi anche: L’elettricista che installava telecamere, ma poi spiava i clienti. Tra le vittime pure le figlie minorenni della convivente – Il video La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Filmava le figlie della convivente e spiava le case dei clienti: arrestato un elettricista a Udine; Filmava di nascosto le figlie della convivente: arrestato; Microcamere a casa per spiare le figlie minorenni della compagna: arrestato elettricista, aveva decine di immagini di ragazzine; L'elettricista che installava telecamere, ma poi spiava i clienti. Tra le vittime pure le figlie minorenni della convivente - Il video. Sul suo cellulare le foto delle ragazzine nude: così un elettricista filmava le figlie della convivente - Quando è stato scoperto ha provato a distruggere lo smartphone: arrestato in flagranza ... quotidiano.net

Udine, filmava le figlie e spiava le case dei clienti: arrestato elettricista - La convivente ha scoperto sul telefono del compagno fotografie che ritraevano le proprie figlie in stato di nudità oltre a numerose immagini, archiviate e catalogate, riconducibili a minori. msn.com

Udine, filmava le figlie minorenni della compagna e accedeva alle telecamere dei clienti: arrestato un elettricista - Arrestato un elettricista a Udine: filava di nascosto le figlie della compagna e accedeva illegalmente ai sistemi di videosorveglianza delle case altrui ... notizie.it

Aveva archiviato le foto delle figlie della convivente, in alcuni casi nude, "rubate" con telecamere nascoste in casa. Arrestato in provincia di Udine un installatore di sistemi di videosorveglianza, che oltretutto aveva accesso alle videocamere installate, senza il - facebook.com facebook

