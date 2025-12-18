Il presidente ucraino Zelensky fa appello agli Stati Uniti affinché intensifichino la pressione su Mosca, sperando di favorire un accordo di pace. La richiesta riflette l’urgenza di trovare una soluzione diplomatica al conflitto, mentre le tensioni tra le parti aumentano. La comunità internazionale osserva attentamente gli sviluppi, sperando in un passo decisivo verso la stabilità e la fine delle ostilità.

© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: "Vorrei che gli Usa esercitassero più pressione su Putin"

Volodymyr Zelensky chiede a Washington di esercitare maggiore pressione su Mosca affinché si raggiunga un accordo di pace. “Il Donbass è una questione irrisolta, abbiamo opinioni diverse”. “Siamo in guerra e gli Stati Uniti possono davvero fermare Putin. Stanno mediando, è vero, ma vorrei che facessero molto di più per esercitare pressione sulla Russia, perché penso che Putin non voglia fermare questa guerra”, ha detto il presidente ucraino in conferenza stampa a Bruxelles, a margine del Consiglio europeo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Ucraina, Zelensky dai volenterosi: alleati promettono pressione su Putin

Leggi anche: Ucraina, Zelensky: "Cessate fuoco possibile, fare più pressione su Mosca"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Kiev disposta a rinunciare all’adesione alla Nato. Merz e Zelensky vedono negoziatori Usa a Berlino; Guerra Ucraina Russia, leader Ue: Forza multinazionale. Trump: Vicini alla pace; Zelensky: Trump vuole il nostro ritiro dal Donbas,. La decisione spetta al popolo - Meloni a call Volenterosi: sforzi per tenere uniti Ue e Usa; Ucraina, Meloni evoca «concessioni dolorose» e appoggia la fretta Usa sulle trattative. Il pressing su Zelensky (e i 90 minuti di confronto).

Ucraina, Zelensky: "Vorrei che gli Usa esercitassero più pressione su Putin" - (LaPresse) Volodymyr Zelensky chiede a Washington di esercitare maggiore pressione su Mosca affinché si raggiunga un accordo di pace. stream24.ilsole24ore.com