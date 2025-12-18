Ucraina, von der Leyen e Merz si incontrano a Bruxelles per discutere un prestito significativo volto a sostenere le spese militari e finanziarie del paese nei prossimi due anni. L’obiettivo è trovare un accordo che rafforzi il supporto europeo, affrontando le sfide di un contesto geopolitico in evoluzione e garantendo stabilità e sicurezza nella regione.

© Lapresse.it - Ucraina, von der Leyen e Merz: "Concordare un prestito per coprire le spese militari"

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il cancelliere tedesco Friedrich Merz sono arrivati??giovedì a Bruxelles per il Consiglio europeo, un vertice volto a concordare un massiccio prestito per coprire le esigenze militari e finanziarie dell’Ucraina per i prossimi due anni. I leader discuteranno anche di migrazione, della politica di allargamento del blocco, del commercio e delle economie, e di come finanziare la maggior parte dei 137 miliardi di euro (160 miliardi di dollari) di cui il Fondo monetario internazionale afferma di aver bisogno per l’Ucraina devastata dalla guerra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

