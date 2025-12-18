Ucraina Tajani | Non c' è alternativa al piano di Trump per far finire la guerra

In un contesto di conflitti globali, Tajani sottolinea l'importanza del piano di Trump come unica possibilità concreta per porre fine alla guerra in Ucraina. La complessità delle situazioni a Gaza e in Ucraina rende difficile trovare soluzioni rapide, ma l'auspicio è che si possa raggiungere un cessate il fuoco quanto prima, per ristabilire la pace e la stabilità.

Non è un periodo facile, ''purtroppo ci sono due guerre in corso. C'è il cessate il fuoco a Gaza, mi auguro si possa arrivare in tempi rapidi a un cessate fuoco anche in Ucraina, ma non è semplice. Si sta lavorando, credo che Trump ce la stia mettendo tutta per arrivare a un accordo. Non è facile perché ci sono interessi contrapposti, soprattutto per quanto riguarda il Donbass. La Russia lo vuole tutto, anche dove non è arrivata a conquistare e gli ucraini dicono di no''. Lo dice Antonio Tajani a Dritto e rovescio, su Rete4. ''Non credo che ci sia un'alternativa al piano Trump, l'unica possibilità è quella degli Stati Uniti che si fanno mediatori - aggiunge il vicepremier e ministro degli Esteri - Così come ha ottenuto un buon risultato fino a adesso in Medio Oriente, credo che lo possano ottenere in Russia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

