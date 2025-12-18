Il dibattito sulla politica italiana e internazionale si fa sempre più acceso, con dichiarazioni che evidenziano la volontà di distinguersi e di concentrarsi su tematiche fondamentali. Salvini sottolinea la necessità di un decreto diverso dal passato, puntando su difesa piuttosto che offesa. Nel frattempo, Putin commenta i leader europei con un atteggiamento distaccato, riflettendo sulle proprie posizioni e sulla complessità del panorama geopolitico attuale.

© Lapresse.it - Ucraina, Salvini: "Decreto sia diverso dagli anni passati, focus su difesa e non offesa"

Le parole di Vladimir Putin sui leader europei? “Io non sono un tifoso. Quando c’era ancora il conflitto aperto fra Israele e Hamas, non andavo in piazza con le bandiere. Qua n on si tratta di tifare per Putin, Zelensky, Trump, qua si tratta di lavorare per la pace. Ecco, mi spiace che una volta la sinistra più che di guerra parlava di pace, adesso parlano di armi, di missili, di bombe, di conflitto. Ho sentito parole terrificanti questa mattina a Bruxelles da parte di alti responsabili dell’Unione europea che parlano di sangue, di armi, di bombe. Noi stiamo lavorando perché il decreto Ucraina che arriverà in votazione sia diverso dagli anni passati, che si concentri sulla difesa e non sull’offesa, quindi sulla difesa dell’Ucraina e non sull’attacco alla Russia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

